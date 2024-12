video suggerito

Matrimonio all’Archivio di Stato di Napoli, ispezioni finite: la relazione va al Ministero I tecnici hanno terminato i sopralluoghi all’interno dell’Archivio di Stato di Napoli: la relazione è stata inviata al Ministero della Cultura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto da Emergenza Cultura / Facebook

Terminate le ispezioni da parte dei funzionari incaricati dalla Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura dopo il matrimonio svoltosi all'interno dell'Archivio di Stato di Napoli: ora la relazione è stata inviata al Ministero, per le opportune valutazioni. Lo ha fatto sapere, in una nota, Antonio Tarasco, Direttore Generale Archivi. Nei prossimi giorni, il Ministero valuterà la relazione ricevuta e deciderà di conseguenza.

"Con riferimento alla concessione degli spazi monumentali dell’Archivio di Stato di Napoli per una festa di matrimonio che si è svolta lo scorso 7 dicembre, i funzionari incaricati dalla Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura hanno inviato la relazione di sopralluogo al Direttore Generale Archivi, Antonio Tarasco", si legge in una nota della Direzione Generale, che sottolinea:

L’attività ispettiva si è concentrata sulla conservazione dei luoghi e del patrimonio archivistico; sulla corretta applicazione dei canoni stabiliti dai regolamenti ministeriali; sul progetto di allestimento del matrimonio; sulla congruità del numero di unità di personale impiegato.

Adesso la relazione, "per le valutazioni di competenza", è stata trasmessa agli organi del Ministero. La vicenda era diventata di pubblico dominio dopo le denunce in Rete da parte del portale Emergenza Cultura prima e dei sindacati subito dopo. La direttrice Candida Carrino aveva poi fatto sapere che fosse "tutto autorizzato" e che non vi fosse stato alcun danno: il Ministero aveva comunque disposto l'invio dei tecnici per dei sopralluoghi, conclusisi di recente e che hanno portato alla relazione inviata oggi dalla Direzione Generale Archivi.

