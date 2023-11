Massimiliano Gallo al Teatro Cilea con Stasera, punto e a capo dal 9 al 19 novembre 2023 Massimiliano Gallo pronto per portare in scena al teatro Cilea di Napoli dal 9 al 19 novembre Stasera, punto e a capo, otto spettacoli teatrali unici della stagione contemporaneamente alle registrazioni delle nuove puntate de Vincenzo Malinconico avvocato 2 che andrà in onda su Rai 1.

A cura di Redazione Napoli

Massimiliano Gallo pronto per portare in scena al teatro Cilea di Napoli dal 9 al 19 novembre Stasera, punto e a capo, otto spettacoli teatrali unici della stagione contemporaneamente alle registrazioni delle nuove puntate de Vincenzo Malinconico avvocato 2 che andrà in onda su Rai 1. Già protagonista delle serie di successo I Bastardi di Pizzofalcone e Imma Tataranni con Vanessa Scalera, con la quale prossimamente reciterà anche in Napoli Milionaria, trasposizione televisiva della celebre commedia di Eduardo De Filippo.

La Rai ancora una volta dedica ampio spazio ad Edurdo De Filippo autore scegliendo questa volta Gallo come protagonista. "Stiamo costruendo una vera e propria collezione De Filippo", ha dichiarato la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, "da guardare con gli occhi di oggi". Nel mentre, Massimiliano Gallo è impegnato a Salerno nelle riprese della seconda stagione della serie tratta dai romanzi di Diego De Silvia Vincenzo Malinconico avvocato, altro grande successo della rete ammiraglia.

Impossibile però stare lontano dal teatro, così Gallo ha scelto il Cilea di Napoli per portare in scena uno spettacolo musicale da lui scritto, recitato e diretto: “lo spettacolo è un omaggio agli anni '80 e nasce dall'idea di raccontarli con ironia e un pizzico di malinconia” racconta. Con questa produzione si mette in gioco e fa un viaggio a partire appunto dagli anni Ottanta, periodo della sua adolescenza, grazie al quale vuole mettere un punto ed andare a capo, preservando però quello che di buono il passato gli ha regalato. In scena con Massimiliano Gallo troviamo Shalana Santana e l’ensamble diretto dal M° Mimmo Napoletano formato da Carmen Scognamiglio, Gianluca Mirra, Giuseppe Di Colandrea, Davide Costagliola, Fabiana Sirigu.

