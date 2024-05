video suggerito

Maschere di “V per Vendetta” e “Breaking Bad” sequestrate a Napoli: usate per le rapine I carabinieri hanno sequestrato le maschere, insieme a parrucche, passamontagna, armi e droga, in via Enrico Cosenz, a due pasi dalla Stazione Centrale di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quella che con ogni probabilità era la base logistica di alcuni rapinatori è stata scoperta dai carabinieri in via Enrico Cosenz, a due passi da piazza Garibaldi e dalla Stazione Centrale di Napoli: nel vano scala di un edificio al civico 13, i militari del Nucleo Operativo della compagnia Stella hanno sequestrato maschere, parrucche, passamontagna, oltre ad armi e droga.

La scoperta più singolare riguarda proprio le maschere, verosimilmente utilizzate per travisare i volti durante le rapine o altre azioni criminali: 4 di queste riproducono Guy Fawkes, personaggio di "V per Vendetta", film cult tratto dalla graphic novel di Alan Moore; un'altra maschera riproduce invece il volto di Brian Cranston, protagonista della serie "Breaking Bad" con il suo Walter White. Insieme alle maschere, i carabinieri hanno poi sequestrato numerose parrucche e altro materiale atto al travisamento.

Non è mancato, come detto, anche il rinvenimento di armi e droga: i militari dell'Arma hanno sequestrato 3 pistole semiautomatiche perfettamente funzionanti, con matricola abrasa, una pistola a salve e 758 proiettili di vario calibro; sequestrati, inoltre, 8 involucri contenenti complessivamente 650 grammi di marijuana.

Le indagini dei carabinieri proseguono per fare piena luce: le armi sequestrate verranno sottoposte agli accertamenti balistici, volti a verificare il loro eventuale utilizzo in recenti fatti di cronaca, mentre saranno analizzate anche le maschere, le parrucche e i passamontagna sequestrati.