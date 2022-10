Marzia Capezzuti è scomparsa il 7 marzo da Pontecagnano? “Quella sera è stata vista uscire di casa” “Chi l’ha visto?” è tornato ad occuparsi del caso di Marzia Capezzuti, della quale non si hanno notizie da circa un anno: la donna potrebbe essere scomparsa il 7 marzo 2022.

A cura di Valerio Papadia

Si cerca ancora di fare chiarezza sul destino di Marzia Capezzuti, la donna scomparsa da Pontecagnano Faiano, nella provincia di Salerno: i genitori non hanno più sue notizie dall'agosto del 2021, da oltre un anno fa quindi, ma la data della sua effettiva scomparsa potrebbe essere successiva. Nella serata di ieri, mercoledì 12 ottobre, la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?" è tornata ad occuparsi del caso di Marzia: le testimonianze raccolte nel corso della puntata indicano che la donna potrebbe essere scomparsa il 7 marzo del 2022, quindi circa 7 mesi fa. Quella sera, infatti, come rivelato nel corso della trasmissione, qualcuno l'avrebbe vista uscire di casa con alcune delle persone che sono attualmente indagate per la sua scomparsa.

"Marzia è partita per Milano": la risposta a chi la cercava

Il giorno successivo all'ultimo avvistamento, l'8 marzo, Marzia avrebbe compiuto gli anni. A chi la cercava, in una giornata così speciale, la donna che la ospitava a Pontecagnano (anche lei tra gli indagati per la scomparsa), avrebbe risposto che Marzia Capezzuti era tornata a Milano. Nel corso della trasmissione televisiva è intervenuto anche l'avvocato Nicodemo Gentile, presidente dell'associazione Penelope e legale della famiglia di Marzia: "Dopo la denuncia di violenze da lager forse meritava più attenzione".

Il riferimento dell'avvocato Gentile è alla segnalazione fatta pervenire alle forze dell'ordine – e che poi ha dato il via alle indagini – secondo la quale Marzia veniva trattata da schiava nella casa di Pontecagnano in cui era ospite. Secondo altre testimonianze, Marzia avrebbe camminato a fatica, trascinandosi quasi, per le violenze fisiche a cui sarebbe stata sottoposta.