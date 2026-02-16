napoli
Martedì grasso 2026, gli eventi di Carnevale a Napoli e dintorni tra maschere e sfilate

Ultimi giorni di Carnevale, il 17 febbraio con il Martedì Grasso la maggior parte degli eventi conclusivi. Da Napoli a Palma Campania, da Capua a Montemarano, le sfilate di carri e maschere.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Ultimi giorni di Carnevale, a Napoli e dintorni ci si prepara alle ultime sfilate ed eventi per salutare la festività più attesa dai bambini. Quasi ovunque sarà anche l'ultimo giorno festivo a scuola, poi da mercoledì 18 febbraio si torna in classe. Ma l'attesa è soprattutto per gli eventi finali che "chiuderanno" il carnevale, con feste in maschera ed eventi organizzati in città e provincia, ma anche nel resto della regione, dove si terranno le tradizionali sfilate dei carri.

Eventi e feste di Carnevale del Martedì grasso a Napoli

Domani, tra Piazza Mercato, la Chiesa di Sant’Eligio, la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, si terrà il Sottencoppa, Carnevale Sonico Napoletano fortemente voluto da Palazzo San Giacomo. L'ingresso agli eventi è libero fino ad esaurimento posti. Gran finale a Piazza Municipio, anche qui con ingresso libero. A Piazza Garibaldi, invece, si terrà Carnevale di Bella Piazza: inizialmente previsto per il weekend e spostato poi a martedì 17 febbraio per l'allerta meteo che ha flagellato la regione. Maschere e sfilate, con appuntamento al mattino nei pressi della Portineria Garibaldi.

Gli eventi e feste di Carnevale in Campania

L'attesa più grande è per la grande festa di Palma Campania: il 17 febbraio sarà infatti il Martedì Grasso dei Canzonieri. La città si ferma e si prepara ad accogliere anche i tanti turisti dal resto della provincia partenopea e non solo. Anche a Capua c'è attesa per la sfilata dei carri, mentre a Montemarano, in Irpinia, l'appuntamento è per il Martedì Grasso del pittoresco carnevale locale, anche questo tra i più seguiti. Infine, a Cerreto Sannita, appuntamento con la tradizionale sfilata dei carri allegorici provenienti dai comuni limitrofi di San Lorenzello, Guardia Sanframondi e Solopaca. Insomma, un martedì ricco di eventi, per chiudere alla grande il Carnevale 2026 in Campania.

