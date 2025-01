Marito e moglie in caserma per sporgere denuncia, lui viene arrestato: non poteva avvicinarsi alla donna

video suggerito

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Erano tornati insieme, convivevano, ma c'era l'ostacolo del divieto di avvicinamento, con braccialetto elettronico: lui non avrebbe potuto stare vicino a lei senza far scattare l'allarme. Per aggirare questa misura cautelare avevano trovato un escamotage, che però si è rivelato fallimentare: è stato scoperto e l'uomo, arrestato, è finito in carcere. Storia che arriva da Torre del Greco, in provincia di Napoli, e che vede protagonisti marito e moglie di 61 e 60 anni.

I due si erano presentati nella caserma dei carabinieri per sporgere una denuncia contro una terza persona. Il loro atteggiamento, però, ha insospettito il maresciallo di turno: sembravano timorosi, diffidenti. Il militari ha chiesto loro di attendere e si è allontanato per effettuare accertamenti sulle loro generalità. Ha così scoperto che l'uomo, coinvolto in un procedimento per violenza di genere, era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa e nello scorso ottobre gli era stato applicato il braccialetto elettronico. E che a denunciarlo era stata proprio la moglie, la donna che in quel momento si trovava con lui.

I carabinieri sono quindi tornati dalla coppia e hanno notato che l'uomo, effettivamente, aveva ancora il braccialetto al polso. Non l'aveva rimosso ma, per qualche motivo, non era scattato nessun allarme. Hanno chiesto chiarimenti e i due hanno raccontato lo stratagemma che avevano escogitato: lo smartphone che era stato dato alla donna, quello collegato al dispositivo applicato all'uomo, veniva lasciato all'interno dell'automobile, parcheggiata a più di 500 metri dall'abitazione in cui erano tornati a convivere. I due hanno potuto presentare la denuncia per cui erano andati in caserma, ma il 61enne è stato arrestato per la violazione del divieto di avvicinamento.