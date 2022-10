Marisa Laurito taglia i capelli al Trianon per Mahsa Amini: “Solidali con le donne in Iran” L’iniziativa di solidarietà del Teatro Trianon Viviani. La direttrice artistica Marisa Laurito: “Manifestazione pacifica per difendere i diritti”

A cura di Pierluigi Frattasi

Marisa Laurito, direttrice artistica del Teatro Trianon Viviani di Napoli

Marisa Laurito taglia i capelli all'ingresso del Teatro Trianon Viviani alle spettatrici e agli spettatori. Un gesto simbolico in segno di solidarietà per Mahsa Amini, la donna iraniana uccisa per aver portato il velo in modo scorretto e per tutte le donne dell'Iran. Così la direttrice artistica del teatro della Canzone Napoletana di Materdei, ieri sera ha preso le forbici e ha iniziato a tagliare ciocche di capelli a chi ha voluto aderire all'iniziativa prima dello spettacolo Vivianesque di Gennaro Cimmino. "È una manifestazione contro i soprusi e le violenze in Iran – spiega Marisa Laurito – Siamo solidali con Mahsa Amini e con altre donne che non hanno più la libertà".

Marisa Laurito: "Manifestazione pacifica per i diritti"

L'attrice napoletana, che ha recitato anche con Eduardo e stasera sarà in onda su Rai Uno con la seconda stagione di Mina Settembre, ha raccontato ai tanti spettatori il motivo del gesto. Un box informativo è stato allestito all’ingresso del teatro. Qui spettatrici, ma anche spettatori, hanno depositato ciocche di capelli per unirsi in una manifestazione pacifica, nella protesta contro gli omicidi e le violenze sulle donne e gli uomini iraniani, esplose per l’uccisione di Mahsa Amini, in Iran.

Le ciocche inviate all'ambasciata dell'Iran

Mahsa -aveva indossato il velo in modo scorretto e per questo è stata picchiata a morte. "Questa è anche una manifestazione contro la dittatura – ha aggiunto Laurito – perché queste donne non possono uscire, non possono andare all’estero, non possono divorziare: non possono fare niente". Le ciocche di capelli raccolte saranno inviate all’ambasciata della repubblica Islamica dell'Iran. All’iniziativa del teatro Trianon Viviani hanno partecipato la presidenza, con il cda e il comitato di indirizzo, la direzione artistica, il personale e gli artisti, ed è stata condivisa dalla Casa internazionale delle Donne e le Kassandre.