Marisa Laurito colpita al Teatro San Carlo, i sindacati: "Lavoratori in ospedale, ora vertice sicurezza" Dopo l'incidente di giovedì sera, in cui sono rimaste coinvolte Marisa Laurito e due coriste, lettera dei sindacati SLC CGIL, FISTel CISL, UILCOM UIL e FIALS CISAL alla Fondazione del Teatro San Carlo: "Subito vertice sulla sicurezza"

A cura di Pierluigi Frattasi

Marisa Laurito colpita alla testa e caduta, una corista con una clavicola spezzata, un'altra attrice con escoriazioni. È il primo bilancio dell'incidente avvenuto al Teatro San Carlo di Napoli, giovedì sera, durante le prove dell’opera "La Fille du Régiment" ("La figlia del reggimento") di Gaetano Donizetti, che torna in scena dopo 60 anni al massimo lirico partenopeo. Un effetto scenico, secondo quanto ricostruito, avrebbe anticipato la caduta – già prevista – di qualche secondo. Il palco avrebbe dovuto essere libero, ma c'erano ancora Marisa Laurito, 74 anni, che interpreta la Duchesse de Crakentorp, e le coriste Paola Tedesco e Takako Horaguchi. Tutte e tre colpite dal pannello. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro.

All'indomani di quanto accaduto, i sindacati SLC CGIL, FISTel CISL, UILCOM UIL e FIALS CISAL, con le segreterie Regionali della Campania e Territoriali di Napoli, RLS e RSU scrivono alla direzione della Fondazione e chiedono "un vertice urgente sulla sicurezza". Il Massimo Lirico si era già attivato nell'immediatezza dell'evento, chiamando il 118 e assicurando tutta l'assistenza necessaria alle attrici rimaste coinvolte. Lo spettacolo, intanto, è confermato. Domani, domenica 18 maggio, ci sarà la prima.

Marisa Laurito: "Colpita alla testa, ho preso una bella botta"

A ricostruire l'accaduto è la stessa Marisa Laurito, che a Fanpage.it ha raccontato: “Ero al centro del palco e sono stata colpita alla testa e sono anche caduta. Una bella botta insomma. Mi dispiace per una delle altre due persone coinvolte, che è stata colpita alla clavicola che le si è spezzata. Per fortuna, il coro ha avuto quegli attimi necessari per scappare. I dirigenti del Teatro ci hanno subito aiutato e fatto tutto quello che potevano fare. Ci vorrà un po' di tempo, ma passerà”.

I sindacati al San Carlo: "Subito vertice sicurezza"

Nella lettera inviata dai sindacati SLC CGIL, FISTel CISL, UILCOM UIL e FIALS CISAL alla Fondazione Teatro di San Carlo, si legge:

Le Segreterie Territoriali congiuntamente ai responsabili RLS e alla RSU, in riferimento all'incidente di ieri 15 maggio 2025 durante la prova di assieme dell'opera "La Figlia del Reggimento" che ha visto coinvolti alcuni lavoratori che sono dovuti ricorrere al pronto soccorso, chiedono, anche alla luce di altri episodi avvenuti in altre produzioni quali Turandot, Dama di Picche e Rusalka, per fortuna senza conseguenze per l'incolumità dei dipendenti, un immediato confronto sui temi della sicurezza e sull'organizzazione del lavoro in palcoscenico, avendo registrato un ingiustificabile numero di incidenti negli ultimi anni sui quali è necessario fare chiarezza.