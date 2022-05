Mario Cirillo morto a 12 anni, il Comune di San Giorgio gli dedica il campo della scuola Cerimonia con il sindaco Giorgio Zinno. Intitolato a Mario il nuovo campo sportivo dell’istituto “Massimo Troisi-Guglielmo Marconi” di San Giorgio a Cremano.

A cura di Pierluigi Frattasi

Intitolato a Mario Cirillo, lo studente di 12 anni morto il 17 marzo scorso a causa di una malattia, il nuovo campo sportivo dell'istituto “Massimo Troisi-Guglielmo Marconi” di San Giorgio a Cremano. La cerimonia si è tenuta questa mattina, 20 maggio 2022, nel giorno del compleanno di Mario. Presenti al taglio del nastro il sindaco Giorgio Zinno, l'assessore all'Istruzione Giuseppe Giordano e la dirigente scolastica dell'I.C. Massino Troisi Antonietta Maiello, i genitori e i nonni del piccolo Mario, nonché i genitori di tutti i suoi compagni di classe della II E e tutti gli alunni della scuola.

Il sindaco: "Era tifosissimo del Napoli"

“Un momento molto sentito e partecipato – spiega il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno – in un giorno speciale, in quanto oggi è il compleanno di Mario che avrebbe compiuto 13 anni e sicuramente avrebbe festeggiato con i suoi compagni. Per questo, d'accordo con la famiglia, la dirigente Maiello, a cui vanno i nostri ringraziamenti e complimenti, ha deciso di dedicare a Mario l’area ristrutturata dalla scuola e una intera giornata di sport”.

Il campetto sportivo è stato subito inaugurato dai compagni di scuola di Mario, che hanno cominciato subito a giocare.

“Da questa mattina infatti – prosegue Zinno – si sono svolte le finali dei campionati studenteschi di pallavolo, calcio, basket e tiro con l'arco che hanno coinvolto tutta la platea scolastica. Il piccolo Mario era un ragazzo sportivo, amante in particolare del calcio che praticava anche a scuola, dove era ricordato per i suoi tiri in porta. Era anche tifosissimo del Napoli e la sua vivacità resterà per sempre nel cuore di tutti”.