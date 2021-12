Marika morta a 24 anni dopo aver fumato uno spinello, fidanzato assolto dopo 6 anni Assolto dall’accusa di cessione, dopo 6 anni, il fidanzato di Marika Iodice, la 24enne del Casertano morta dopo aver fumato uno spinello: il fatto non sussiste.

Si è chiuso con una assoluzione il lungo iter giudiziario che aveva travolto Agostino Di Monaco, 31enne di Marcianise, accusato di cessione di stupefacenti: il fatto non sussiste. La vicenda è quella della morte di Marika Iodice, la ragazza del Casertano che era deceduta poco dopo aver fumato uno spinello; le indagini partite dopo il decesso avevano portato all'individuazione dello spacciatore che aveva venduto la droga e alla denuncia per Di Monaco, che aveva comprato la marijuana e l'aveva fumata con la ragazza.

I fatti risalgono al 2015, era il 27 luglio. I due giovani, all'epoca lui 25 e lei 24 anni, erano fidanzati. Stavano fumando uno spinello quando Marika si era sentita improvvisamente male. Si era accasciata al suolo ed era morta poco dopo. Controllato dai carabinieri, il ragazzo venne trovato in possesso di marijuana e di un tritaerbe e durante l'interrogatorio, che andò avanti per tutta la notte, Di Monaco indicò anche lo spacciatore che gli aveva venduto lo stupefacente. Questo non gli evitò la denuncia, con l'accusa di cessione.

Da lì la lunga trafila giudiziaria, che è andata avanti nonostante l'autopsia avesse escluso un nesso di causalità tra lo spinello e la morte: ad uccidere Marika era stata probabilmente una malattia congenita di cui la giovane soffriva. Il pusher indicato dal ragazzo, coinvolto anche lui all'epoca nel processo, nel corso dell'udienza preliminare era stato ammesso all'istituto della messa in prova.

La parola fine sulla vicenda è arrivata ieri, 10 dicembre, a oltre sei anni dalla tragedia: il giudice monocratico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Valeria Maisto, accogliendo le richieste del difensore di Di Monaco, Mariano Omarto, ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste.