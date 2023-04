Marijuana arrivata dal Canada nascosta tra i legumi: oltre mille chili sequestrati nel Napoletano La droga è arrivata prima al porto di Salerno ed è stato poi consegnata in un deposito a Boscoreale, nella provincia di Napoli. Un uomo è stato arrestato.

A cura di Valerio Papadia

Oltre mille chili di marijuana sono stati sequestrati nella mattinata odierna, domenica 22 aprile, dai militari della Guardia di Finanza a Boscoreale, nella provincia di Napoli: per la precisione, gli uomini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno rinvenuto e sequestrato in un deposito della città 1.168 chili di marijuana proveniente dal Canada; contestualmente, un uomo è stato tratto in arresto.

La droga arrivata al porto di Salerno in un carico di legumi

L'operazione ha avuto origine grazie alla cooperazione tra forze di polizia internazionali che hanno portato all'individuazione di un container considerato a rischio, che nominalmente trasportava legumi, in arrivo al porto di Salerno e proveniente dal Canada. Grazie all'impiego di un elicottero PH-139D, i militari delle Fiamme Gialle hanno seguito a distanza il carico, che è arrivato in un'area adibita a deposito nel territorio di Boscoreale.

Una volta conosciuta la localizzazione esatta del carico, i finanzieri sono entrati in azione: la marijuana era stata confezionati in sacchetti sottovuoto, occultati tra i legumi secchi presenti nel container. Oltre a sequestrare la tonnellata di droga, gli uomini della Guardia di Finanza hanno anche arrestato il rappresentate legale della società importatrice del carico, che è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale.