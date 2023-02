Mariarosaria, 8 anni, ha grave difetto al cuore e rischia la vita: gara di solidarietà per operarla a Boston La Juve-Stabia e il Taranto hanno deciso di devolvere una parte dell’incasso per l’operazione al cuore della bimba a Boston, in America.

A cura di Pierluigi Frattasi

Mariarosaria è una bambina di 8 anni con un grave difetto al cuore. Ha una patologia chiamata Trasposizione dei Grossi Vasi Congenitamente Corretta. In pratica la posizione dei due ventricoli e delle rispettive valvole è invertita. La bimba, che vive con la sua famiglia a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, ha già subito due interventi chirurgici in Italia, ma, dopo l'ultima operazione il ventricolo sinistro è in grosso affanno e la piccola necessita di un terzo intervento salvavita, questa volta in un ospedale di Boston, negli Stati Uniti d'America, specializzato per questo tipo di cardiopatie.

L'iniziativa per la bimba alla partita Juve Stabia-Taranto

La sua storia ha commosso tutta la comunità. Per questo motivo, anche la squadra di calcio Juve Stabia è scesa in campo ieri, decidendo di devolvere 5 euro per ogni biglietto venduto per la partita con il Taranto di ieri, domenica 12 febbraio 2023, allo stadio Menti, per finanziare l'operazione al cuore della bambina, che costerà circa 350mila euro.

"Sul terreno di gioco – ha scritto la Juve Stabia in una nota – non c’è stato nessun vincitore, ma a fine partita Juve Stabia e Taranto hanno deciso di vincere insieme. Le due società di comune accordo, infatti, hanno giocato la partita più importante accanto a Mariarosaria, bambina di otto anni affetta da una cardiopatia denominata Trasposizione dei Grossi Vasi Congenitamente Corretta. Una patologia che vede la posizione dei due ventricoli e delle rispettive valvole invertite. Mariarosaria dovrà operarsi a Boston, negli Stati Uniti e Juve Stabia e Taranto hanno voluto contribuire insieme devolvendo in equa parte il rispettivo incasso a sostegno della famiglia della piccola che spera di poterle regalare un nuovo cuore perfettamente funzionante. Forza Mariarosaria!".