Mariantonietta folgorata durante una videochiamata con l’amica: “Sei morta urlando il mio nome” La 16enne è morta nella vasca da bagno mentre parlava al cellulare con la migliore amica, che le ha dedicato un lungo messaggio su TikTok.

A cura di Valerio Papadia

Folgorata dal cellulare, che era in carica e che è caduto nella vasca da bagno: così è morta Mariantonietta Cutillo, la 16enne di Montefalcione, nella provincia di Avellino, uccisa da una scarica elettrica. Mentre faceva il bagno, la ragazza era in videochiamata con la sua migliore amica: è stata lei ad allertare i genitori di Mariantonietta quando ha capito quello che era accaduto. E ora, a meno di 48 ore dalla tragedia, Faby – questo il suo nome sul social – ha voluto dedicare all'amica scomparsa un lungo messaggio su TikTok, a corredo di una carrellata di foto in cui le due ragazze sono insieme, sorridenti e spensierate. La ragazza scrive:

Amore mio il giorno più brutto è arrivato così presto e mi ha distrutta, come ha distrutto Elvira Lory e la tua famiglia… Eri diventata tutto per me e per i miei genitori, mio padre mi chiedeva sempre "Mery come sta?", "La mia fidanzata che dice?". Mia madre ti preparava sempre il ciambellone alle mandorle che tanto adoravi… tutto ciò ora non accadrà più

E lungo e commovente lo sfogo che l'amica di Mariantonietta affida al social che per antonomasia è appannaggio di giovani e giovanissimi. Faby, che ha assistito quasi in diretta alla morte della migliore amica, continua: