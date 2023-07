Mareggiata ad Amalfi, onde di 2 metri invadono il porto. La Guardia Costiera salva 15 persone La Guardia Costiera di Salerno sta intervenendo per la tutela delle persone: 15 tratti in salvo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da Facebook

Violenta mareggiata sulla costiera amalfitana nelle ultime ore, dove onde alte quasi 2 metri si sono abbattute sul parcheggio auto del porto di Amalfi, trascinando anche cassonetti dei rifiuti. È uno degli effetti del maltempo che si è riversato sulla Campania in queste ore, con forti raffiche di vento e mareggiate violente.

La Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino di allerta meteo che terminerà alle ore 20,00 di oggi. Intanto, ieri 15 persone, tra le quali 5 minorenni, sono state salvate dalla Guardia Costiera di Salerno in cinque diverse operazioni di soccorso dovute all'improvviso peggioramento delle condizioni meteo. Nei guai diportisti e pescatori. Per fortuna, non si sono registrati feriti.

Allarme per raffiche di vento e mareggiate

L'allarme è scattato nella giornata di ieri, quando si è alzato il vento di scirocco, accompagnato dal mare forza 3. Sempre ad Amalfi, una barca con passeggeri, a causa di un'onda particolarmente violenta, è stata spinta in spiaggia dove si è arenata. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere e nessuno ha avuto necessità di cure mediche. Il piccolo traghetto è stato recuperato, senza danni per l'ambiente.

Disagi in tutta la costiera per turisti e lavoratori

A Positano, un uomo è stato salvato a mare da una unità da diporto dirottata in zona e coordinata dalla Sala operativa della Guardia costiera. L'uomo si era tuffato per recuperare oggetti di lavoro non è riuscito a rientrare per le onde ed . Tratti in salvo dalla Capitaneria di porto di Salerno anche dieci bagnanti che erano rimasti bloccati sulle spiagge di Fuenti, Marina d'Albori e Cavallo Morto, a causa della mareggiata che non consentiva il recupero dal mare. Ritrovato al largo anche un gozzo semisommerso, ma non ci sarebbero dispersi. Probabilmente si è staccato dagli ormeggi. Molte persone giunte in costiera amalfitana nelle scorse ore per le vacanze stanno facendo ritorno a casa con i bus.