Treno investe un cane a Marcianise: disagi e ritardi sulla Linea Aversa-Caserta

A cura di Pierluigi Frattasi

Treno investe un animale di grossa taglia, ritardi sulla linea ferroviaria Aversa – Caserta. L'incidente ferroviario è avvenuto attorno alle ore 11,22 di oggi, in prossimità della tratta tra Gricignano e Marcianise, in provincia di Caserta. Per questo motivo, la circolazione ferroviaria è rallentata e si registrano rallentamenti delle corse fino a 40 minuti. I tecnici di Rfi sono sul posto per liberare la linea e riattivare il traffico ferroviario. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.

Investito un cane di grossa taglia

Secondo le prime informazioni, l'animale investito sarebbe un cane di grossa taglia, come un cane lupo o un pastore maremmano – a quanto appreso da Fanpage.it da fonti istituzionali – ma la razza del quadrupede non è stata ancora accertata. Soltanto nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni su quanto accaduto. I tecnici di Rfi sono già sul posto per cercare di ripristinare l'area dove è avvenuto l'incidente, in modo da poter riattivare la regolare circolazione dei treni. Purtroppo, nonostante tutti i presidi di sicurezza che sono operativi sulle linee ferroviarie, non è impossibile che un animale possa cercare di attraversare improvvisamente i binari.

A volte il passaggio del treno e il rumore provocato dallo sferragliare delle ruote sulle rotaie può spaventare l'animale, come avviene anche per gatti e altri animali, che possono intraprendere azioni improvvise, difficilmente prevedibili. Episodi del genere, purtroppo, possono accadere anche per gli automobilisti, per questo l'invito per chi conduce le auto è di fermarsi eventualmente quando si incappa in un animale fermo sulla carreggiata.