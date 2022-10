Marcia della Pace a Napoli, la lettera di Liliana Segre: “Con l’Ucraina senza ambiguità” La senatrice a vita ha inviato una lettera alla Regione Campania che sarà letta in piazza: “Lavorare per cessate il fuoco e colloqui di pace. No alla guerra atomica. Giusta la data del 28 ottobre, la marcia su Roma fu funesta”

A cura di Pierluigi Frattasi

"Sulla questione della guerra in Ucraina sento il bisogno di essere molto chiara: c’è un aggressore ed un aggredito. Non si può non essere senza ambiguità dalla parte dell’Ucraina e delle sue istituzioni, delle donne e degli uomini, bambine e bambini, vittime di una sanguinosa aggressione. La pace va certo perseguita. Occorre fermare le morti e le distruzioni, non vogliamo più vedere città bombardate, persone che fuggono a migliaia, infrastrutture, raccolti, centrali nucleari ed elettriche distrutte o messe a serio rischio".

A parlare è la senatrice a vita Liliana Segre, superstite dell'Olocausto e testimone attiva della Shoah italiana, in una lettera inviata alla Regione Campania in vista della Manifestazione per la Pace che si terrà domani a Napoli, in piazza del Plebiscito, voluta fortemente dal governatore Vincenzo De Luca. La lettera sarà letta domani dal palco già realizzato al centro della piazza, dove sono attese almeno 22mila persone, soprattutto studenti delle scuole dell'area metropolitana di Napoli.

Segre: "No all'uso della bomba atomica"

Nella sua lettera, Liliana Segre parla anche del rischio che l'escalation della guerra possa degenerare in un conflitto nucleare. Eventualità che va scongiurata, secondo la senatrice a vita, in ogni modo: "Anche quello del ricorso ad armi nucleari tattiche da parte della Russia – scrive Segre – è un incubo che la comunità internazionale deve cercare di scongiurare in ogni modo".

"28 ottobre data simbolica, la marcia su Roma fu funesta"

La lettera inizia con il saluto della senatrice a tutti i partecipanti alla manifestazione promossa dalla Regione Campania, con l’adesione di molte associazioni e comitati di cittadine e cittadini. "L’iniziativa – scrive Liliana Segre – è tesa a raggiungere la pace nella martoriata terra ucraina, cuore dell’Europea. Ma la manifestazione ha anche un altro profilo, si svolge il 28 ottobre, giorno in cui ricorre il centenario della cosiddetta marcia su Roma. Una data funesta della storia italiana, che segna l’inizio del fascismo, la più grande sciagura della storia nazionale del secolo scorso. Perché impegno per la pace, per la democrazia e contro il fascismo e il totalitarismo devono sempre andare insieme, elementi indispensabili di una piena coscienza civile.

"Subito il cessate il fuoco"

La senatrice a vita chiede quindi di fermare subito le armi:

Per questo occorre puntare ad un cessate il fuoco ed all’inizio di veri e seri colloqui di pace. Condivido la proposta, alla base della vostra iniziativa, per una conferenza di pace sotto egida ONU e che coinvolga, con l’Europa, anche gli USA e la Cina. Deve trattarsi però di una pace giusta. Che rispetti il diritto dell’Ucraina all’integrità e alla dignità nazionale e garantisca a tutta l’Europa orientale un futuro assetto di pace e di convivenza fra diversi.

