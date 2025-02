video suggerito

"Maranza a Napoli", indaga la Digos: per ora solo botta e risposta sui social Controlli intensificati per il giorno di Napoli-Inter, data in cui è stata annunciata anche la "invasione dei maranza": non risultano però criticità per quella che ha tutta l'aria di una sfida destinata a restare sui social.

A cura di Nico Falco

Frame dai video pubblicati su TikTok

Per il momento non ci sono evidenze che la "invasione dei maranza" possa realmente avvenire, e che non si tratti soltanto di una querelle da social, ma i controlli sono già partiti: la Digos di Napoli, in raccordo con altre questure, ha infatti intensificato i monitoraggi su strada e sul web. Il motivo è facile da immaginare: il giorno indicato è domani, 1 marzo, quando allo stadio Maradona ci sarà l'incontro tra Napoli e Inter, potenzialmente decisivo per lo Scudetto, e la situazione già si presenta molto delicata sotto il profilo dell'ordine pubblico e il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha disposto ulteriori misure di ordine e sicurezza pubblica.

Cosa è la sfida dei maranza

Tutto è partito pochi giorni fa, quando un giovane streamer torinese di origine marocchina, autoproclamatosi "guida" dei maranza, ha lanciato la chiamata alle armi: scendere col Frecciarossa (ovviamente senza biglietto) al Sud, tappe a Roma, Napoli e Bari, per portare scompiglio. Precisazione d'obbligo: si tratta di un ragazzo che già da diversi anni pubblica video provocatori e che in passato ha detto che la sua intenzione è quella di alimentare il personaggio che si è costruito, pubblicando video che possano diventare virali. Di fatto "l'invito", se così si può chiamare, è stato raccolto e rilanciato anche da numerosi altri profili. E sono arrivate le repliche da Napoli, sempre tramite social: video in cui giovani si dicono pronti a reagire, in modi che è facile immaginare.

Controlli della Digos per il 1 marzo

Botta e risposta su Tiktok, ma non si può escludere che qualcuno prenda sul serio l'invito e che davvero salga sul treno con l'intenzione di arrivare in città a "fare un macello". Per questo motivo i controlli sono stati intensificati, sia per quanto riguarda i social, quindi tenendo d'occhio i vari video e i relativi commenti, sia direttamente le strade, per intercettare eventuali gruppi "sospetti" in movimento. Per ora, con la data della "invasione" ormai imminente, non sono emerse criticità.

La Prefettura rafforza la sicurezza

Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al termine della riunione che si è svolta oggi, presieduta dal prefetto Michele di Bari, ha disposto ulteriori misure di ordine e sicurezza pubblica, al fine di scongiurare eventuali episodi di violenza o di illegalità. Le determinazioni, si legge in una nota della Prefettura di Napoli, "sono state adottate anche in relazione alla circostanza che, nella giornata di domani, si disputerà, presso lo stadio Maradona, l’incontro di calcio Napoli-Inter, in occasione del quale è previsto un massiccio afflusso, presso la città di Napoli, di tifosi per assistere alla competizione sportiva".