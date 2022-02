Manifestazione novax all’Inps a Napoli, guardia giurata ferita alla testa con un bastone Un vigilante in servizio presso l’Inps di Napoli è stato ferito alla testa con un bastone durante la manifestazione novax-nopass. L’uomo dimesso con 7 giorni di prognosi.

A cura di Nico Falco

Una guardia giurata in servizio presso l'Inps, nel centro di Napoli, è stata ferita alla testa questa mattina durante il sit-in organizzato da gruppi Novax per protestare contro l'entrata in vigore dell'obbligo del green pass rafforzato per i lavoratori over 50, effettivo da oggi, 15 febbraio. L'uomo, accompagnato in ambulanza al Pronto Soccorso, è stato dimesso con prognosi di 7 giorni per un trauma contusivo alla regione parietale.

La norma entrata in vigore oggi (e valida fino al 15 giugno 2022) prevede che gli over 50 sprovvisti di super green pass vengano considerati assenti ingiustificati, con conseguente sospensione dello stipendio. Per ottenere questo tipo di certificazione verde non basta il tampone negativo ma serve essersi vaccinati o essere guariti dal Covid. L'iniziativa di protesta si è svolta in concomitanza con altre analoghe andate in scena in diverse città italiane. A Napoli i manifestanti, una trentina, sono rimasti sui marciapiedi davanti all'Inps per alcune ore, sorvegliati anche dal Reparto Mobile della Polizia di Stato.

Durante il sit-in, però, alcuni di loro hanno cercato di entrare nella struttura. Il vigilante, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, a quel punto si è frapposto e, insieme ad un collega, ha cercato di respingere i manifestanti; nel parapiglia che si è creato qualcuno ha colpito la guardia giurata alla testa con un oggetto contundente, probabilmente un'asta per reggere gli striscioni. A quel punto è intervenuta la polizia, che ha fatto allontanare i manifestanti dagli ingressi. Il vigilante è stato trasportato all'ospedale dei Pellegrini, dove è stato visitato e sottoposto agli accertamenti diagnostici del caso e dimessi poco dopo.