Manfredi su Tina Sacco, candidata nelle sue liste che canta “L’omertà”: “Mi auguro che si penta” Gaetano Manfredi, candidato sindaco al Comune di Napoli, ha risposto sul caso sollevato da Fanpage.it della neomelodica Tina Sacco, candidata in una lista a suo sostegno e interprete della canzone “L’omertà”, in cui veste i panni della madre preoccupata per la strada intrapresa dal giovane. “Mi auguro che si possa ricredere – ha detto – rispetto a quei concetti non consoni ai nostri principi”.

A cura di Gaia Martignetti

Un video di Tina Sacco (a destra)

"Non conosco Tina Sacco. Ovviamente mi auguro che si possa ricredere rispetto a queste posizioni perché la nostra coalizione ha fatto della sicurezza, della legalità e dei valori uno dei suoi elementi fondanti". Risponde così a Fanpage.it Gaetano Manfredi, ex ministro dell'Università e attualmente in corsa come candidato sindaco di Napoli. La vicenda riguarda la candidatura al Consiglio Comunale della popolare neomelodica, inserita nella lista Centro Democratico, a sostegno dell'ex rettore dell'Università Federico II di Napoli.

Come raccontato da Fanpage.it Tina Sacco, al secolo Immacolata Lamula, pur non avendo macchie giudiziarie, in passato è stata interprete di canzoni dal contenuto quantomeno discutibile. In una di queste, "L'omertà", veste i panni di una donna preoccupata per il futuro del figlio, che ha scelto la strada della malavita. "È una scelta di vita e la devo rispettare", le dice il ragazzo, interpretato dal neomelodico Anthony. La verifica sui candidati delle liste a sostegno, spiega Manfredi, c'è stata. Ma il controllo è stato incentrato sulle vicende giudiziarie ed è stato fatto "con grande attenzione". Quello della neomelodica, invece, "è un comportamento".

"Ho letto dai riflessi di stampa – prosegue il candidato sindaco a Fanpage.it – che è una neomelodica e penso che in qualche canzone abbia espresso dei concetti non consoni ai nostri principi di legalità. Noi abbiamo controllato tutti, però è chiaro che, tra migliaia di candidati, soprattutto nelle municipalità, qualche caso può essere scappato. Si tratta di un comportamento, non di aspetti legati a vicende giudiziarie che noi abbiamo controllato con grande attenzione".

Riguardo al messaggio veicolato da quella canzone, Manfredi è netto: lui e la coalizione che rappresenta si dissociano assolutamente. "Noi – precisa – non ci dobbiamo dissociare dai neomelodici, perché anche loro rappresentano un pezzo della cultura della città. Noi ci dobbiamo dissociare da quei neomelodici che, con la loro arte, sono vicini a comportamenti che non sono consoni ai valori in cui crediamo".