video suggerito

Manfredi: De Laurentiis vuole lo stadio? Servono almeno 150 milioni. E il presidente si indispettisce Manfredi “apre” al Napoli: “Ma senza proposta, non possiamo fare valutazioni”. De Laurentiis: “Al ritorno dall’America, una conferenza stampa solo sullo stadio” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Torna d'attualità la questione stadio del Napoli: con l'arrivo del nuovo anno, ormai alle porte, si avvicinano anche i termini per decidere quali saranno i cinque stadi che ospiteranno Euro 2032, il campionato continentale che verrà ospitato in condominio da Italia e Turchia. Cinque stadi a testa per ogni nazione, da annunciare ufficialmente nell'ottobre 2026: di fatto, manca praticamente un anno e mezzo alla scelta finale, e il tempo inizia così a scarseggiare per sciogliere i dubbi sullo stadio del Napoli.

La questione più difficile, infatti, è legata ad una lunga trattativa tra il Comune di Napoli, proprietario dell'impianto, e il Calcio Napoli, affittuario dello stadio di Fuorigrotta. Da anni si discute di un acquisto da parte della società guidata dal patron Aurelio De Laurentiis, che iniziò a parlarne già ai tempi in cui c'era Rosa Russo Iervolino con la fascia Tricolore a Palazzo San Giacomo. Ma la trattativa vera e propria non è mai iniziata, nonostante siano passati ormai vent'anni e nonostante i traguardi raggiunti dalla società azzurra (uno scudetto, tre coppe Italia, due supercoppe italiane).

"Ho già parlato con De Laurentiis dell'ipotesi di un suo acquisto dello stadio Maradona, per farlo serve però una valutazione dell'Agenzia delle entrate per il prezzo": così il sindaco Gaetano Manfredi a Radio Crc, spiegando che "l'acquisto è possibile, ma ci vuole una valutazione dell'Agenzia delle Entrate, che diventa reale solo se c'è richiesta ufficiale di De Laurentiis". E sul costo, spiega: "Per acquistare il Maradona, il Napoli deve mettere più 150 milioni e alla fine del percorso potrà ottenere la proprietà poiché anche la legge lo prevede. L’ho detto anche a De Laurentiis. Ma se non c’è la proposta, non possiamo fare la valutazione".

Ma al momento, proposte non sembrerebbero essere arrivate. Ma il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha annunciato che "al ritorno dall'America farò una conferenza stampa soltanto sullo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Ci siederemo intorno ad un tavolo ed illustrerò tutto, parleremo della questione e metteremo in evidenza tutti i dettagli della vicenda". Parole che sembrerebbero preannunciare o un'accelerazione per l'acquisto dello stadio oppure il famoso "piano B", con la costruzione ex novo in un'altra zona. Ma per questo bisognerà attendere il prossimo anno, ormai alle porte.