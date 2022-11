Maltrattamenti e violenza sessuale in famiglia per 12 anni: arrestato 51enne a Napoli L’uomo, per cui era stato emesso un ordine di carcerazione lo scorso 19 settembre, è stato rintracciato in un albergo a Fuorigrotta.

A cura di Valerio Papadia

Per 12 anni, dal 2005 al 2017, ha commesso maltrattamenti e violenza sessuale in famiglia: soltanto lo scorso 28 novembre, però, E.G., 51 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Nella serata di lunedì scorso, infatti, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in un albergo in piazza Pilastri, a Fuorigrotta, periferia occidentale della città: nella struttura ricettiva, i poliziotti hanno scovato il 51enne, che si nascondeva.

L'uomo deve scontare 6 anni e 3 mesi di reclusione

Come hanno appreso i poliziotti una volta arrivati nell'albergo di Fuorigrotta, lo scorso 19 settembre la Procura di Nola – Ufficio Esecuzioni Penali, aveva emesso un ordine di esecuzione di carcerazione nei confronti del 51enne proprio per i reiterati maltrattamenti in famiglia e le violenze sessuali, commessi proprio a Nola, nella provincia partenopea, tra il 2005 e il 2017, come detto in precedenza. Per i reati contestatigli, l'uomo deve scontare 6 anni e 3 mesi di reclusione. Per il 51enne sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere.