Maltempo su Napoli e provincia, Circum tra Poggiomarino e Torre Annunziata riprende dopo lo stop Parzialmente interrotta la Circumvesuviana: a causa del maltempo stop ai treni tra Torre Annunzia e Poggiomarino fino alle 8.15 di oggi, 21 settembre.

A cura di Nico Falco

Il maltempo che dalle prime ore di oggi si è abbattuto su Napoli e provincia, oltre a causare allagamenti di strade in varie aree, ha determinato il parziale stop della linea della Circumvesuviana: l'Eav (Ente Autonomo Volturno), che gestisce la linea, fa sapere che la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra le stazioni di Torre Annunziata e Poggiomarino, in provincia di Napoli, in entrambe le direzioni. Per coprire la tratta interessata dai disagi è stato istituito un servizio automobilistico sostitutivo. Il servizio è tornato regolare alle 8.15.

Strade allagate a Napoli

Il temporale della notte appena trascorsa ha causato allegamenti nelle aree "critiche" di Napoli, dove già in passato, e costantemente, le precipitazioni avevano causato disagi; tra queste la zona di Agnano, dove anche stavolta via Agnano-Astroni si è trasformata in una enorme vasca, con l'acqua che supera abbondantemente il livello dei marciapiedi.

Interruzione sulla Circum nel Napoletano

Con un successivo comunicavo, l'Eav ha fatto sapere che "dalle ore 8:15 la circolazione ferroviaria è regolare sull'intera linea". Le prime partenze effettuate sono state quella del 7.42 da Poggiomarino (con ritardo di 41 minuti) e la successiva delle 8.18, partita da Poggiomarino con venti minuti di ritardo.

(aggiornato alle 9:30 del 21 settembre 2023)