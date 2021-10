Maltempo su Napoli e Campania, in pochi minuti caduti centinaia di fulmini Questa mattina centinaia di fulmini sono caduti su tutta la Campania: tanti nel territorio di Napoli e nel nolano, ma altri sono caduti anche nelle acque del Golfo. La mappa meteorologica mostra come si siano addensati centinaia di fulmini sull’intera regione durante l’ondata di maltempo di questo mattina.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La mappa dei fulmini caduti sulla Campania questa mattina.

Centinaia di fulmini sono caduti questa mattina in tutta la Campania ed in particolare nella zona di Napoli e provincia: come testimoniato anche dalle mappe satellitari, una vera e propria pioggia di fulmini si è concentrata nel giro di un'ora, a cadenza regolare. Centinaia in pochi minuti, che hanno squarciato il cielo già prima dell'alba, tra le 6 e le 7 di questa mattina. Fulmini che hanno "illuminato" per chilometri le zone colpite: tanti sono caduti in mare, creando anche effetti che i fotografi più bravi sono riusciti a cogliere al volo (difficilissimo, infatti, fotografare un fulmine che si abbatte verso il suolo).

Ma i problemi sono stati tanti: contatori saltati, problemi alle telecomunicazioni, disturbi alle trasmissioni. Nel nolano, tra le 6.15 e le 6.30, la quantità di fulmini caduta in poco tempo ha di fatto "anticipato" l'alba, rischiarando il cielo come a mezzogiorno. Anche nel golfo di Napoli si sono abbattuti diversi fulmini: uno di questi è stato immortalato da una fotografa di Posillipo, che ha poi voluto condividere lo scatto inviandolo a Fanpage.it e dove si vede il momento esatto in cui il fulmine "tocca" il mare, creando uno splendido gioco di luce. Fulmine che poi ha "vaporizzato" l'acqua colpita. Ma i danni avrebbero potuto essere enormemente maggiori: in genere, i più a rischio (oltre ai segnali radio con modulazione in ampiezza), a rischiare di più sono i componenti elettronici con modulazione in ampiezza, che riportano in genere danni irreversibili quando un fulmine cade nelle loro vicinanze.