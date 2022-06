Maltempo su Avellino e Benevento: allagamenti e fango nelle case, oltre 100 interventi dei pompieri Il maltempo ha causato danni e disagi soprattutto nell’Avellinese e nel Beneventano: oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco, case invase da acqua e fango.

A cura di Nico Falco

Gli interventi della Protezione Civile tra Paolisi e Rotondi

I temporali che hanno colpito la Campania oggi, 9 giugno, dopo parecchi giorni di caldo asfissiante, hanno provocato danni in diversi comuni, soprattutto nelle province del Beneventano e dell'Avellinese e in aree già monitorate per l'alto rischio idrogeologico; disagi anche a Napoli dove, come mostra un video, le problematiche al sistema fognario del quartiere Posillipo hanno di nuovo fatto sì che Salita Villanova, tra le più antiche della città, si trasformasse in una cascata.

Nei vari comuni campana si registrano decine di interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti e automobili bloccate nelle strade rese impraticabili; non risultano al momento situazioni di particolare gravità né feriti. Tra le cittadine più colpite ci sono Paolisi, poco più di 2mila abitanti in provincia di Benevento, e Rotondi, centro del Beneventano da circa 3.500 abitanti. In entrambi i comuni la Regione Campania ha inviato le squadre della Protezione Civile per soccorrere i residenti e per supportare le forze di polizia locali e i Vigili del Fuoco negli interventi dovuti ai danni causati dal maltempo.

Le immagini che arrivano da Paolisi mostrano, oltre a strade allagate, il fango che è arrivato fin dentro diverse abitazioni poste a livello strada e la Protezione Civile al lavoro con le pompe di prosciugamento per liberare stanze e cortili interni. Scene simili a Rotondi, con case rese invase da pioggia e fango e, anche qui, gli stessi residenti che collaborano coi soccorritori.

Nell'Avellinese cento interventi di soccorso

Nell'Avellinese, tra capoluogo e provincia, i Vigili del Fuoco hanno effettuato nella giornata una cinquantina di interventi di soccorso per allagamenti di scantinati e infiltrazioni di acqua negli appartamenti e altrettanti sono "in coda": un totale di un centinaio di richieste di soccorso, tutte dovute al maltempo di oggi. Per la situazione di emergenza sono state utilizzate tutte le squadre del Comando Provinciale e delle sedi distaccate.