Dopo il temporale a Napoli si allaga Posillipo: Salita Villanova diventa una cascata Disagi in vari punti di Napoli per la pioggia; a Posillipo la strada trasformata in un fiume, Salita Villanova simile a una cascata.

A cura di Nico Falco

La scalinata di Salita Villanova trasformata in una cascata, l'acqua che si riversa abbondante sulla strada e la allaga. Succede a Posillipo, la scena, poi pubblicata su TikTok, è stata ripresa con un cellulare subito dopo il violento temporale che si è abbattuto su Napoli oggi, 9 giugno, e che ha causato disagi e allagamenti in diversi punti della città. Il video mostra due scene, entrambe nello stesso quartiere, lungo un diverso tratto di via Posillipo.

Sono bastati pochi minuti di pioggia (seppur battente) per far emergere i problemi storici della zona, per lo più dovuti a una mancante o insufficiente manutenzione degli scoli e degli impianti fognari. E a niente è servito che episodi praticamente identici, e per di più nella stessa zona, ci siano stati anche nel recente passato. Inizialmente si vede quello che è successo all'altezza del civico 295, dove si trova Salita Villanova, che da via Posillipo conduce verso via Manzoni.

È una delle più famose e sicuramente tra le più antiche scalinate di Napoli, non nuova a questo genere di imprevisti in circostanze analoghe: è capitato più volte che, come oggi, le forti piogge si riversassero sui gradini facendone una cascata; scalinata naturalmente impraticabile in quelle condizioni, e pericolosa per chi si trovasse a passare davanti all'arco che si trova su via Posillipo. L'altro tratto ripreso nel video pubblicato dall'account mara190471 si trova sempre lungo la stessa strada, ma più in alto, all'altezza del civico 355: anche in questo caso i danni della pioggia sono ben visibili, con un fiume che si è formato al lato della carreggiata e scende seguendo il marciapiede.