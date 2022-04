Maltempo: neve d’aprile sul Vesuvio e in Irpinia. Piove grandine in provincia di Salerno Nevica sul Vesuvio e in Irpinia, violenti acquazzoni su Napoli e sul circondario, mentre nella provincia di Salerno forti grandinate.

A cura di Redazione Napoli

Neve sul Vesuvio sabato 2 aprile 2022

Dalla pioggia d'aprile cantata da Carmen Consoli alla neve: fiocca sulla sommità del vulcano Vesuvio (1.232 metri sul livello del mare) che si è di nuovo ricoperto col suggestivo manto bianco. Nevica anche nell'Avellinese, in particolare in Irpinia, dove più difficili si sono fatti in queste ore i collegamenti su gomma. Acquazzoni su tutta Napoli, mentre sulla direttrice della Salerno-Reggio Calabria, all'altezza di Eboli, piana del Sele, poco dopo le ore 14 una violenta grandinata ha coperto l'intera sede autostradale di ghiaccio. Insomma: situazione assolutamente in linea con l'allerta meteo diramata nei giorni scorsi dalla Protezione Civile Campania e prorogata fino a domani, domenica 3 aprile.

Autostrade per l'Italia segna sul territorio campano allerta per pioggia e neve in varie zone: sulla A1 Milano-Napoli pioggia tra Frosinone e Caserta Nord e tra Baiano e Candela 2 aprile 2022; vento forte tra Vallata e Candela. Sulla Benevento-Lacedonia, sulla Avellino-Benevento e sulla diramazione per Baiano attenzione per neve e infine. Pioggia tra Bivio A30/A1 Milano-Napoli e Nola.