Maltempo Napoli, piove nel treno della Circum: una “cascata” d’acqua tra i passeggeri Il video, girato durante il violento acquazzone di stamattina e rilanciato sui social, mostra un copioso rivolo d’acqua penetrare dal tetto nel vagone di un treno.

A cura di Valerio Papadia

Esistono svariati motivi se, ogni anno, la Circumvesuviana si fregia del titolo di peggiore linea ferroviaria d'Europa nei rapporti Pendolaria stilati da Legambiente. Il video che arriva da un treno della Circum, girato questa mattina durante il violento temporale che si è abbattuto su Napoli e provincia, potrebbe aiutare a capire qualcuno di questi motivi: in un vagone, infatti, piove copiosamente, con una piccola "cascata" d'acqua che scorre tra i passeggeri, inorriditi e rassegnati. Non è la prima volta che, a fronte del maltempo, nei treni della Circumvesuviana si verificano episodi del genere e, questa mattina, la sensazione di dejavù è stata forte.

Le immagini, girate da un passeggero a pochi centimetri dal copioso rivolo d'acqua che, dal tetto, penetrava nel vagone, sono state rilanciate sui social dalla pagina satirica "Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti", che da anni denuncia episodi di inefficienza e degrado della linea ferroviaria gestita da Eav. "Stamattina docce termali e tonificanti" la didascalia a corredo del video, che non lascia spazio a fraintendimenti.

Centinaia le visualizzazioni e i commenti al video, tanti indignati, ma molti anche ironici. "Ma come, proprio stamattina che non ho viaggiato in Circum, ci è stata data questa opportunità? Una doccia termale e tonificante compresa nel comodo viaggio? Il tutto poi compreso nel costo dell'abbonamento? Che peccato! Che mi sono persa!" ha commentato una donna.