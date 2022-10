Maltempo Napoli, allagamenti in molte zone. A Capri cascate d’acqua in strada Disagi e allagamenti in tutta la Campania dopo la violenta pioggia di questa mattina. A Capri allagata anche la famosa “Piazzetta”. Disagi alla circolazione dei treni dell’Alta Velocità Napoli-Roma.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Allagamenti di strade e tombini esplosi ovunque: il violento temporale – previsto dall'allerta meteo gialla – che ha colpito tutta la Campania dalle prime ore di questa mattina sta lasciando una lunga scia di distruzione ovunque. Particolarmente colpita Napoli e l'Irpinia, dove si registrano numerose strade allagate, così come il basso Casertano e i Campi Flegrei. Ma non sono state risparmiate neppure le isole del Golfo.

A Capri allagate la storica "Piazzetta"

Situazione critica a Capri, dove oltre a saltare i tombini è andata in tilt l'intera rete fognaria, con le acque pluviali che hanno invaso le strade. Anche la famosa piazzetta di Capri è finita sott'acqua, così come via Camerelle, la strada dello shopping dei vip, con le altre strade diventate torrenti che di fatto hanno "riunito" l'isola al mare. Disagi anche alla Marina Grande di Capri, dove c'è il porto con gli approdi da e per il continente. Sferzate dal maltempo anche Ischia e Procida.

Disagi anche alla circolazione dei treni

La forte pioggia ha causato danni anche alla linea dell'Alta Velocità Napoli-Roma, dove dalle 7 di questa mattina «si è verificato un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni», come si legge in una nota di Rfi.

Di conseguenza, il guasto ha reso indisponibile la linea, provocando lo stop per quattro treni dell'Alta Velocità, nonché un forte rallentamento della circolazione lungo tutta la tratta.