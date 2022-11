Maltempo Irpinia, sei cavalli salvati dal fiume in piena. Oggi oltre 50 interventi dei pompieri La provincia di Avellino è stata una delle più colpite dal maltempo di oggi: i vigili del fuoco del Comando Provinciale hanno operato oltre 50 interventi di salvataggio.

A cura di Valerio Papadia

Non smette di creare disagi il maltempo che, a partire dal primo pomeriggio di oggi, si è abbattuto sulla Campania. La provincia di Avellino è una delle più colpite: qui, i vigili del fuoco del Comando Provinciale hanno operato oltre 50 interventi di salvataggio. Come rendono noto i pompieri, la maggior parte degli interventi ha riguardato allagamenti o il recupero di veicolo rimasti impantanati nell'acqua alta, ma anche la caduta di rami e alberi dovuta al forte vento, nonché il salvataggio di animali.

L'intervento più consistente, però, è stato quello effettuato nel Comune di Lioni – una delle cittadine più colpite dai nubifragi – in contrada Oppido, dove i vigili del fuoco del Comando Provinciale hanno tratto in salvo sei cavalli che venivano trascinati dalla corrente nel fiume Ofanto. Come fanno sapere ancora i pompieri, in serata la situazione è andata migliorando progressivamente, anche se alcuni interventi sono ancora in corso di espletamento.

Montella invasa da un fiume di acqua e fango

Insieme a Lioni, la cittadina della provincia di Avellino più colpita è stata sicuramente Montella. Qui, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 4 novembre, un fiume di acqua e fango ha travolto le strade della cittadina, spazzando via tutto quello che si trovava davanti: gli stand e le casette in legno della Sagra della Castagna di Montella, che si sta svolgendo in questi giorni (tra le più famose in Campania) e persino un frigorifero. La violenta bomba d'acqua è stata immortalata con video e foto da molti residenti, che hanno assistito sgomenti alla violenza della natura.