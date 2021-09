Trasporto pubblico a Napoli

Frana tunnel nel Cilento, isolate Palinuro e Marina di Camerota Maltempo in Cilento. A causa di una frana avvenuta ieri, la strada Mingardina è stata chiusa e sono isolate da ieri Marina di Camerota e Palinuro. Il crollo si è verificato nei pressi dello svincolo di San Severino di Centola. Si lavora per rimuovere i detriti della frana. Consigliata l’uscita di Centola della Superstrada come alternativa.

A cura di Pierluigi Frattasi

Maltempo in Cilento. A causa di una frana avvenuta ieri, la strada Mingardina è stata chiusa e sono isolate da ieri Marina di Camerota e Palinuro. Il crollo si è verificato nei pressi dello svincolo di San Severino di Centola, bloccando di fatto l'importante arteria viaria che collega lo svincolo della superstrada di Poderia con i due comuni della provincia di Salerno. Per raggiungere Camerota e Palinuro si consiglia l'uscita di Centola della Superstrada. Intanto, nel territorio di Celle di Bulgheria si lavora per rimuovere il cumulo di detriti prodotto dalla frana sulla Mingardina.

Sul posto sono intervenuti, nella giornata di ieri, anche i Carabinieri della locale compagnia di Sapri, che hanno poi allertato le autorità locali e provinciali per gli interventi di messa in sicurezza necessari. La frana è avvenuta in prossimità di una galleria che si trova nel territorio di competenza del Comune di Centola. Già attivate le squadre della Protezione Civile per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. Anche se la frana, con la conseguente chiusura della strada, ha provocato notevoli disagi alla circolazione veicolare e agli abitanti dei due Comuni, costretti a fare un lungo giro, allungando il tragitto, per raggiungere le proprie abitazioni e per uscire dai paesi. Problemi soprattutto per i pendolari che ogni giorni si recano a lavoro in altri comuni, utilizzando proprio la strada Mingardina. Solo lo scorso 2 febbraio una grossa frana bloccò la strada statale Amalfitana. Sono occorsi oltre tre mesi per ripristinare la viabilità verso il Comune della Costiera, lavorando h24.