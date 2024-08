Maltempo in Campania, voragine a Monte di Procida: strada chiusa

video suggerito

Nella giornata di oggi, domenica 18 agosto, i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli sono intervenuti in via Mercato di Sabato a Monte di Procida perché si è aperta una voragine in strada. Il tratto è stato chiuso al traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. Attualmente non si registrano feriti.

Anche Via Cuma Licola è stata interrotta per una frana: "È stato necessario interdire la circolazione pedonale e veicolare a partire dal civico 219 fino al civico 249, al fine di procedere alla rimozione e pulizia della sede stradale e alla messa in sicurezza del costone", ha detto il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni. I danni potrebbero essere stati causati dall'ondata di maltempo che ha interessato la zona. Questa notte, infatti, è caduta molta pioggia. Potrebbero esserci altre precipitazioni già nel pomeriggio di oggi e poi nuovamente in serata, a partire dalle 20.

La Protezione Civile di Regione Campania ha diramato per la giornata di oggi un'allerta meteo per temporali in considerazione delle valutazioni del centro funzionale. La criticità è gialla: la misura è scattata alle 9 di questa mattina e durerà fino alle 9 di lunedì 19 agosto.

Oltre alla pioggia, sono previsti fulmini, grandine e raffiche di vento. Potrebbero quindi esserci, così come accaduto a Monte di Procida, smottamenti e non solo. Sono previsti allagamenti, a causa dell'innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, caduta di massi e frane. Le raffiche di vento potrebbero causare la caduta di alberi. Per questo si consiglia di non sostarvi accanto, così come non stare nei dehors. Insomma la protezione civile regionale così come l'amministrazione comunale consigliano la massima attenzione.