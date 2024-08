Maltempo in Campania, la Regione chiede lo stato d’emergenza

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Regione Campania ha chiesto lo stato d'emergenza per il maltempo che si è abbattuto in queste ore sul territorio compreso tra Caserta ed Avellino e che ha portato a due dispersi (madre e figlio) a San Felice a Cancello oltre a danni ancora da quantificare nello stesso paese casertano e in altri paesi dell'Irpinia come a Baiano, dove la pioggia si è trasformata in un fiume di fango che ha travolto tutto quello che ha trovato sul suo cammino.

Nel tardo pomeriggio di oggi, mentre proseguono le ricerche dei due dispersi, la Regione Campania ha annunciato di aver "formalizzato al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale la richiesta di "stato di emergenza" a supporto anche dei gravissimi disagi che interessano numerose famiglie le cui abitazioni sono state danneggiate e al momento dichiarate inagibili". Come spiegato da Palazzo Santa Lucia in una nota, "le squadre della Protezione Civile Regionale, dotate di mezzi speciali e idrovore, proseguono nei loro interventi cominciati già nella giornata di ieri" e che "on la riunione di oggi tenuta con i sindaci delle zone colpite tra cui i Comuni di San Felice a Cancello, Arienzo e Baiano, è stato possibile un primo bilancio dei gravi danni provocati dalla perturbazione".

Intanto, è ancora allerta meteo per le prossime ore: si attendono forti piogge anche nelle zone già colpite dal maltempo nelle scorse ore. Tra gli abitanti delle zone già interessate dagli allagamenti, la paura è tanta, mentre i soccorritori proseguono le ricerche di madre e figli, dispersi a San Felice a Cancello dopo l'alluvione di ieri pomeriggio, che ha colto di sorpresa l'intero paese.