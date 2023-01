Trasporto pubblico a Napoli

Maltempo in Campania, Autostrade: “Volturno a livelli critici, traffico su una corsia sul ponte A1” Lunghe code sull’Autostrada A1 a causa del maltempo, in direzione di Roma. Sul ponte del Volturno si transita ad una corsia. Esodato anche il Calore.

A cura di Pierluigi Frattasi

Disagi sull'autostrada A1 Napoli-Milano da stanotte fino a questa mattina a causa del maltempo che continua ad abbattersi sulla Campania e sulle regioni circostanti. Il fiume Volturno, nella notte, ha raggiunto "livelli critici" a causa delle forti e abbondanti piogge. Al momento, informa Autostrade in una nota, "il traffico transita su una sola corsia in entrambe le direzioni in corrispondenza del ponte sul fiume Volturno, all"altezza del km 726, e si registra un km di coda in direzione Roma".

È stato riaperto, poco dopo le ore 6,00, sulla A1 Milano-Napoli, il tratto compreso tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in entrambe le direzioni, chiuso durante la notte in via preventiva a causa del raggiungimento dei livelli critici del fiume Volturno. In tutta la regione sono in corso interventi dei vigili del fuoco, della protezione civile e delle forze dell'ordine per dissesti. La Protezione Civile regionale ha diramato nelle scorse ore un avviso di allerta meteo arancione che durerà fino alle ore 9,00 di questa mattina. L'allerta meteo si trasformerà quindi in gialla ed è stata prorogata fino alla giornata di domani, venerdì 20 gennaio 2023.

Esodato anche il fiume Calore

Esondato oltre al Volturno, anche il fiume Calore. Sulla vicenda interviene Marco Cerreto (FdI), capogruppo della commissione Agricoltura della Camera dei Deputati:

"Le forti piogge che da ieri stanno cadendo incessantemente in Campania, stanno destando particolare preoccupazione per l'esondazioni dei fiumi Calore, tra Solopaca e Paupisi, invadendo i vigneti, danneggiati nei punti più prossimi alle sponde e Volturno, nella zona di Baia e Latina, allagando i campi".

Poi, aggiunge:

"Sono vicino a tutte le persone, alle famiglie e alle aziende agricole ed artigianali che in queste ore vivono momenti di apprensione vedendo in pericolo i sacrifici di una vita. Ringrazio le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che stanno intervenendo in queste ore rispondendo alle numerose chiamate dei cittadini in difficoltà, alla Coldiretti Campania che sta monitorando la delicata situazione di Caserta e Benevento, ma ancora una volta dobbiamo registrare che gli annunci fatti dalla Regione Campania per la messa in sicurezza hanno prodotto un nulla di fatto".

E conclude: