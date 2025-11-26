Maltempo, frana sulla strada per il Santuario di Montevergine in Irpinia

Il maltempo in Irpinia ha portato al cedimento di una parte della strada che porta al Santuario di Montevergine: una frana, nel territorio del comune di Ospedaletto d'Alpinolo, ha portato all'interruzione della strada, dove due tornanti sono stati letteralmente travolti dalla frana stessa che ha interessato il Monte Partenio, simbolo di tutta l'Irpinia e caratterizzato proprio dalla presenza del Santuario di Montevergine, servito anche dalla funicolare nel paese sottostante di Mercogliano.

Numerosi squadre dei vigili del fuoco di Avellino ma anche rinforzi giunti da Napoli e Salerno sono al lavoro da questa mattina. Non ci sono feriti, ma il danno è consistente: al momento l'unico modo per raggiungere il Santuario è la Funicolare di Montevergine a Mercogliano. Ma in tutta l'Irpinia ci sono stati danni: alberi caduti, grondaie e lamiere instabili, voragini stradali, crolli, senza contare strade allagate e vetture rimaste bloccate. Le situazioni più critiche a Grottolella e Morra de Sanctis nelle zone interne, mentre in quelle più a valle ad Atripalda ed a Monteforte Irpino, dove il maltempo ha portato alla caduta di un grosso albero su via Nazionale, in località Alvanella, tagliando in due il paese irpino, già colpito anni fa da una violenta alluvione proprio durante una forte pioggia.