Maltempo Campania: allagamenti a Caserta, neve in Irpinia e famiglie evacuate Maltempo su tutta la Campania: allagamenti a Caserta, evacuate 15 famiglie in Irpinia. Neve in montagna e automobilisti bloccati nei pressi del Lago Laceno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Campania nel vortice del maltempo: e subito si registrano i primi disagi. A Napoli, violenta grandinata in pieno centro, anche se per fortuna non si registrano danni a persone o cose. Più drammatica la situazione a Caserta: nel litorale Domizio, allagamenti a raffiche e persone bloccate nei propri veicoli perché sorpresi dalle acque, che sono straripate anche dai corsi d'acqua presenti in zona. Oltre cinquanta gli interventi nella sola mattinata di oggi, e altrettanti ne sono stati segnalati nelle ore successive: in alcuni casi i pompieri sono intervenuti con i gommoni per portare in salvo le persone rimaste intrappolate negli abitacoli.

Situazione critica anche in Irpinia: nella frazione Celzi del comune di Forino, sono state evacuate tre persone di mezza età e trasferite in una struttura comunale, dopo che le abbondanti piogge hanno costretto i vigili del fuoco ad intervenire. Il livello dell'acqua ha superato il metro, e 15 famiglie sono rimaste intrappolate. Si tratta di una situazione purtroppo ben nota per gli abitanti di Celzi, visto che da decenni finiscono letteralmente "sott'acqua" durante le forti piogge a causa del mancato adeguamento dei canali di scolo dell'acqua piovana. Sempre in Irpinia, quattro giovani tra i 19 ed i 26 anni della provincia di Salerno, sono rimasti bloccati nella zona del Lago Laceno, sui Monti Picentini, sorpresi da una improvvisa nevicata. Fortunatamente sono però riusciti a mandare la loro posizione ai carabinieri che li hanno così rintracciati e messi in salvo. E la situazione climatica non accenna a migliorare per le prossime ore, quando continuerà l'allerta meteo su tutta la regione.