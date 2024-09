video suggerito

Maltempo, bomba d’acqua nel Sannio: strade allagate, sospesa la vendemmia a Solopaca Bomba d’acqua sul Sannio, fango e detriti in strada. A Solopaca sospesa per qualche giorno la vendemmia. Disagi sulla provinciale per Sant’Agata de’ Goti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Violenta bomba d'acqua nel Sannio: strade allagate un po' ovunque, traffico in tilt e vendemmia sospesa per alcuni giorni come alla Cantina Sociale di Solopaca, dove si sono registrati gli allagamenti anche dei depositi. Un bilancio provvisorio, ma già indicativo: con poche piogge, la Campania intera (da Napoli al Sannio) ha già fatto registrati danni a macchia di leopardo, senza dimenticare la vera e propria alluvione che pochi giorni fa ha causato due morti nel Casertano mentre in Irpinia ha trasformato le strade di Baiano in autentici fiumi in piena.

Quest'oggi è toccato alla strada provinciale Solopaca-Melizzano-Sant'Agata dei Goti subire parte degli allagamenti: un fiume di fango e detriti si è riversato in strada, costringendo molte auto a fare dietrofront ed altre, già in punti critici, a procedere con cautela per uscire dal pantano. Sul posto al lavoro squadre di operai per liberare la strada. Nel frattempo, la Cantina Sociale di Solopaca, che conta circa 600 soci, ha deciso di sospendere la vendemmia per alcuni giorni. Lo ha fatto sapere il presidente Carmine Coletta, che spiega anche come dopo l'alluvione del 2015 fossero state prese "diverse precauzioni che oggi si sono rivelate fondamentali per la tutela di milioni di bottiglie di vino. Ma l'ondata d'acqua scesa dalle montagne a valle, l'ostruzione di alcuni rivoli e la scarsa manutenzione hanno causato l'allagamento con fango e detriti del nostro piazzale e di alcuni depositi". La situazione meteorologica è poi migliorata nel corso della giornata: ma oggi puntati nei prossimi giorni, quando sono attese nuove perturbazioni anche nel Sannio.