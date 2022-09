Maltempo, bomba d’acqua nel Casertano: alberi caduti e strade allagate Bomba d’acqua anche sul Casertano, strade allagate e alberi caduti. A Cellole uno di questi è finito su una chiesa, il sindaco: “Siamo già al lavoro”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Uno degli alberi caduti a Cellole, nel casertano. Foto Sindaco Guido Di Leone

Una bomba d'acqua si è abbattuta nelle scorse ore su tutta la Campania, e i danni maggiori sembrano essere stati sul territorio casertano, dove si registrano alberi caduti e strade allagate un po' ovunque. Situazione dura a Cellole, dove uno dei vari alberi caduti è finito su una chiesa. "Una tromba d’aria ha colpito il nostro territorio e ha causato diversi danni", ha fatto sapere il sindaco Guido Di Leone, "siamo già in strada per ripristinare tutto. Grazie a tutta la mia squadra, composta da uomini sempre pronti ad intervenire in qualsiasi momento. Segnalateci qualsiasi problema e fate attenzione".

Garage e strade allagate in tutto l'agro aversano, con le acque cha hanno portato via anche i rifiuti che erano stati depositati per la raccolta indifferenziata all'esterno delle abitazioni, sparpagliandoli un po' ovunque. Non ci sono stati grossi danni, ma la situazione è risultata caotica un po' ovunque proprio per la concomitanza di strade allagate e alberi caduti che hanno reso poco agevoli gli interventi. Criticità più ingenti a Giugliano in Campania, nel Napoletano ma a ridosso della provincia di Caserta, dove la bomba d'acqua di questa mattina, attorno alle 8, ha fatto saltare diversi tombini e causato allagamenti ovunque e in particolare in via Arco Sant’Antonio e in via Santa Caterina da Siena. Del resto anche sul capoluogo di Napoli questa mattina si sono vissuti momenti difficili: il violento temporale che si è abbattuto attorno alle 8 ha allagato diverse strade, creando notevoli disagi per il traffico con situazioni particolarmente critiche a Mergellina, Riviera di Chiaia e Cappella Cangiani.