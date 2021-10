Maltempo a Napoli: strade allagate e auto bloccate, ferma anche la Cumana Il maltempo sta continuando a far registrare disagi in diversi quartieri di Napoli. A Pianura diverse automobili sono rimaste bloccate nelle strade allagate, in via De Roberto si registrano cadute di calcinacci. In serata interrotto un tratto della Cumana per allagamenti e si segnalano ritardi sulla Circumflegrea.

A cura di Nico Falco

In queste ore il maltempo sta causando diversi disagi in vari quartieri di Napoli, dove la pioggia battente che sta colpendo a intermittenza la città ha fatto registrare allagamenti e cadute di calcinacci. Il meteo ha ancora una volta messo in luce i problemi già noti degli impianti fognari: in diverse strade, anche molto trafficate, i tombini non hanno retto alla mole di acqua e le carreggiate si completamente allagate. In serata l'Eav ha comunicato l'interruzione di una tratta della Cumana per allagamenti e ritardi sulla Circumflegrea.

In via Catena, strada densamente popolata di Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli, alcune automobili sono rimaste bloccate sulla carreggiata ormai invasa dall'acqua che aveva raggiunto un'altezza di diversi centimetri; a causare l'incidente, lo "scoppio" di un tombino che aveva ceduto per l'eccessiva pressione dell'acqua. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco. Allagamenti analoghi si sono verificati anche in via Cinthia, a Fuorigrotta, in via Bianchi, nella zona di Cappella Cangiani, nell'area collinare di Napoli, e in via Ettore Ciccotti, a Scampia. In via De Roberto, nell'area orientale della città, il maltempo ha causato la caduta di calcinacci nei pressi di un sovrappasso; non si registrano feriti, ma è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto di strada; la viabilità è tornata regolare alle 15, dopo la messa in sicurezza.

In serata a causa di allagamenti è stata interrotta la tratta della Cumana tra Pozzuoli e Cantieri; l'Eav comunica quindi che i treni provenienti da Montesanto limitano a Pozzuoli e quelli provenienti da Torregaveta limitano a Cantieri. Inoltre, le condizioni meteo hanno causato ritardi dai 20 ai 30 minuti circa sulla linea Circumflegrea. In mattinata era stata interrotta per analoghi problemi anche la Linea 1 della Metropolitana di Napoli.