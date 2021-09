Trasporto pubblico a Napoli

Piove a Napoli, chiusa per allagamento la metro Linea 1 di Municipio Chiusa per allagamento la Stazione della Metro Linea 1 di Municipio a Napoli. La fermata è stata sospesa a partire dalle ore 19, a causa delle infiltrazioni dovute alla tempesta con pioggia e fulmini che ha investito la città oggi pomeriggio. Anm: “Ci scusiamo con i viaggiatori per il disagio”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiusa per allagamento la Stazione della Metro Linea 1 di Municipio a Napoli. La fermata è stata sospesa a partire dalle ore 19, a causa delle infiltrazioni dovute alla tempesta con pioggia e fulmini che ha investito la città oggi pomeriggio. Ad annunciare la sospensione della fermata Municipio è stata l'Anm, l'azienda dei trasporti del Comune di Napoli: "Per problemi tecnici – scrive – è chiusa al pubblico la Stazione Municipio Linea 1. Ci scusiamo per il disagio". La pioggia è durata solo un paio d'ore, anche se le precipitazioni sono state abbondanti, tanto da far allagare la metropolitana. Gli agenti di stazione hanno dovuto avvertire i viaggiatori che erano arrivati in stazione che il treno avrebbe proseguito la corsa, in quanto la struttura era diventata impraticabile per la pioggia.

La stazione Municipio è una delle più nuove della linea metropolitana 1, attualmente ancora in fase di ultimazione. I cantieri si stanno concentrando però sull'altra fermata della Linea 6, che consentirà poi di scambiare con la Linea 1. Attualmente i due rami della Stazione sono divisi attraverso dei pannelli. All'esterno della Stazione poi ci sarà un grande sito archeologico a cielo aperto, che consentirà di ammirare le meraviglie della storia di Napoli ritrovate duranti gli scavi per realizzare la metropolitana. Uno scenario che, assieme al Maschio Angioino che domina la piazza, sarà unico al mondo. Non è la prima volta che una stazione della metropolitana viene chiusa per allagamento, anzi, è un fenomeno piuttosto frequente, che si presenta quando la città viene investita da bombe d'acqua improvvise.

"Piove a Napoli e provincia – commenta il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli – le strade si allagano e nel mare si riversa ogni tipo di liquame. A Casalnuovo bus bloccato a causa degli allagamenti. Ecco cosa comporta non fare manutenzione delle caditoie, tollerare gli allacci abusivi alle fogne e accettare che si getti ogni tipo di rifiuto per strada. Napoli e la provincia sono allagate a causa delle forti piogge di queste ore. Parco Margherita, Via Tasso, Gianturco sono completamente allagate. Bisogna assolutamente cambiare registro". "A Poggiomarino ci sono numerosi allagamenti per non parlare di Casalnuovo un bus è rimasto bloccato dalla pioggia. Tra cambiamenti climatici, inciviltà e mala amministrazione la situazione peggiora di giorno in giorno" dichiara il rappresentante provinciale di Europa Verde Rosario Visone.