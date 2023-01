Maltempo a Ischia, evacuate 400 persone a Casamicciola: chiusa la Statale 270 per rischio crollo Gli sfollati potranno rientrare domenica. Chiusa la Strada Statale 270: rischio crollo. Spezzato dal vento l’albero di Natale a Ischia Porto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Frana a Casamicciola (Ischia) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Evacuate 400 persone a Casamicciola per l'allerta meteo che ha colpito l'isola di Ischia in queste ore. La decisione è arrivata su disposizione del commissario prefettizio. Gli sfollati dovranno restare fuori casa fino alla mezzanotte di domani, quando scadrà l'avviso di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile regionale. Sono ben 83 i millimetri di acqua caduti dalla mezzanotte di oggi. Su tutta la zona si registrano piccoli fiumi di fango (ruscellamenti), soprattutto nelle zone collinari colpite dall'alluvione del 26 novembre scorso.

Chiusa la Strada Statale 270: rischio crollo

Chiusa da stasera la Strada Statale 270 nel tratto all'altezza della casa cantoniera, nei pressi del costone franato in parte a novembre. Si tratta di una zona costantemente monitorata dai tecnici della Protezione Civile, dove sono stati installati degli strumenti che registrano eventuali dissesti della parete. L'allarme è scattato in serata, portando alla chiusura della strada al traffico. Domani mattina sarà eseguito un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi. La strada alternativa come collegamento tra le due estremità dell'isola è via Principessa Margherita.

Spezzato dal vento l'albero a Ischia Porto

Le raffiche di vento sono state talmente forti, che si è spezzata la cima dell'albero di Natale installato nella piazza degli Eroi a Ischia Porto. Circolazione stradale interrotta e vigili del fuoco al lavoro per mettere la struttura pericolante in sicurezza. Allagamenti si segnalano in via De Rivaz e Fondobosso. Crolli di muri a secco a Forio, in via Bocca ed a via Guardiola, a Serrara Fontana ed a Barano in via Testaccio.