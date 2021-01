Un malore in strada non ha lasciato scampo ad un trentaduenne, morto nelle strade di Qualiano, in provincia di Napoli. Non è chiaro cosa possa aver causato il decesso, e non è escluso che il magistrato di turno non possa decidere di disporre l'autopsia per fare chiarezza. Si tratta di un uomo di 32 anni di origini indiane, con regolare permesso di soggiorno, che viveva nella cittadina dell'hinterland nord di Napoli. Sulla vicenda stanno cercando di fare chiarezza i carabinieri di Qualiano.

Tutto è avvenuto stamattina, quando il trentaduenne si trovava in strada: improvvisamente si sarebbe accasciato al suolo, battendo la testa sul selciato. Inutile l'arrivo pressoché immediato del personale del 118 e delle forze dell'ordine: l'uomo era già privo di vita, e a nulla sono valsi i tentativi di soccorso. Resta da capire cosa possa essergli accaduto: l'ipotesi più accreditata è quella del malore improvviso, ma andrà capito se la causa primaria della morte possa essere questo oppure l'aver battuto violentemente la testa al suolo. Non sono escluse neanche altre ipotesi, tutte al vaglio dei carabinieri. Ad accorgersi della sua presenza per terra, privo di vita, alcuni passanti. La ricostruzione della vicenda è affidata ai carabinieri di Qualiano che, dai primi rilievi, avrebbero ipotizzato per un malore, ma tutte le piste sono ancora battute. Nelle prossime ore si avrà la decisione riguarda alla disposizione o meno dell'autopsia sul corpo del trentaduenne indiano, nella speranza di poter fare chiarezza sulla vicenda che, al momento, non ha spiegazioni al di là della tragedia che stanno vivendo in queste ore parenti e amici del 32enne.