Malore in spiaggia a Vico Equense, 50enne trasportato con l’elicottero in ospedale Un 50enne si è improvvisamente sentito male per un probabile problema cardiaco, salvato da 118, Croce Rossa e Soccorso Alpino.

Malore sulla spiaggia Tordigliano in agro a Vico Equense questa mattina, dove un 50enne si è improvvisamente sentito male, per un probabile problema cardiaco. L'episodio ha subito destato preoccupazione in tutti i bagnanti presenti e nel personale dei lidi che sono accorsi per cercare di dare aiuto. Sul posto è arrivata subito l'idroambulanza della Croce Rossa Italiana, che ha prestato le prime cure mediche del caso. Ma è stato necessario, poi, l'intervento dell'elicottero del 118, per trasportare il paziente in sicurezza. L'uomo è stato portato presso l'ospedale San Leonardo di Salerno.

L'episodio è accaduto nella tarda mattinata di oggi. Sul posto è intervenuto anche personale del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS), che è stato attivato dalla Centrale Operativa 118 presso la spiaggia Tordigliano in agro del Comune di Vico Equense, in provincia di Napoli.

Il paziente sulla cinquantina, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe avuto un malore, probabilmente di origine cardiaca. Dopo aver ricevuto le prime cure dall'idroambulanza della Croce Rossa Italiana, quest’ultima ha richiesto l'intervento poi dell’Elisoccorso 118 che è decollato da Salerno e ha raggiunto la zona sbarcando, dopo breve ricerca, elisoccorritore CNSAS e l’equipe sanitaria che dopo un’ulteriore valutazione sanitaria hanno imbarellato il paziente per recuperarlo al verricello a bordo dell’elicottero.

L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale San Leonardo di Salerno. Preallertata anche la squadra territoriale del CNSAS per un’eventuale evoluzione dell’intervento. A supportare e coordinare l'intervento la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera.