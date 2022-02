Malore in campo, calciatore di 36 anni muore davanti ai compagni nel Casertano Asare Seth Seare, calciatore 36enne della Folgore Maiano, è deceduto a seguito di un malore mentre si allenava coi compagni di squadra a Sessa Aurunca (Caserta).

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto da Fb Folgore Maiano – D’Ovidio Photo

Muore a 36 anni su un campo da calcio. Asare Seth Seare, originario del Ghana, si stava allenando con i suoi compagni di squadra della Folgore Maiano quando si è improvvisamente accasciato al suolo colpito da un malore. Forse un infarto fulminante lo ha stroncato a soli 36 anni, ma saranno i medici a chiarire le cause della morte del ghanese a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta.

Il giovane, che giocava nel ruolo di centrocampista, si stava allenando coi compagni in vista del match di domani tra la Folgore Maiano di Sessa Aurunca e la United Castelforte, valida per il campionato di Terza Categoria allo stadio comunale di San Castrese. Gara che potrebbe ora essere rinviata, dopo che i compagni di squadra hanno assistito inermi alla tragedia che ha colpito Asare. A dare l'annuncio della morte del giovane è stata la stessa società per cui giocava, la Folgore Maiano, con un toccante messaggio in una nota ufficiale:

Dove tutto è iniziato li ci ha lasciato in un campo da calcio. Li al centro da vero mediano. Anche se quel tappeto verde oggi ti è stato crudele è proprio grazie al calcio che hai condiviso i tuoi sogni di libertà e di integrazione con tutti noi. Ciao Asare.

Il giovane, stando alle primissime ricostruzioni, si sarebbe accasciato al suolo improvvisamente durante l'allenamento. A nulla sarebbero valsi i tentativi dei compagni prima e del personale medico sanitario giunto a bordo di un'ambulanza subito dopo: per Asare Seth Seare non c'è stato nulla da fare e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia del vicino commissariato ha raggiunto il posto per i rilievi del caso: nelle prossime ore verranno disposti gli esami autoptici che dovranno chiarire le cause della tragedia che ha stroncato la vita del giovane mediano di origine ghanese.