Mahmood si tuffa vestito in acqua a Napoli: è il backstage del video girato in città

In mezzo alla folla di via Toledo; tra i vicoli caratteristici della città; nei palazzi nobiliari, un po' decadenti se vogliamo, come se ne vedono tanti nel centro storico. Questi alcuni dei passaggi salienti del video di "Cocktail d'amore", il nuovo singolo di Mahmood rilasciato all'inizio di questo mese di novembre, che il cantante milanese ha girato proprio a Napoli.

Proprio oggi, a distanza di alcune settimane dalle riprese del videoclip, su TikTok Mahmood ha pubblicato un video in cui mostra il backstage, un momento di relax durante la lavorazione del video. Le immagini pubblicate dal cantante sul social cinese lo ritraggono mentre si tuffa in acqua, sul Lungomare di Napoli. Il commento al video è laconico ma quantomai esplicativo: "Freddo, faceva freddo".

A proposito della sua esperienza a Napoli, subito dopo Mahmood ha dichiarato:

Per me girare a Napoli è stato magico, credo sia stato uno dei set più fichi da quando faccio video. Eravamo tra le strade del centro, dovevo fare avanti indietro in questa strada correndo e ho chiesto un caffè perché mi stavo addormentando. Stavo per berlo e a un certo punta una signora che passava mi chiede "Ma quello è un caffè?", io le chiedo se ne vuole un po' e lei mi risponde "Sì, un goccio grazie", io le faccio "Ma non ho bicchieri, lei è schizzinosa?", lei mi dice no e dopo di me beve il suo goccio di caffè. Questo per dire che c'è proprio un mood a Napoli, è stato proprio bello girare là