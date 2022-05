Maggio dei Monumenti, in piazza Municipio spunta il graffito dinamico, simbolo della manifestazione

È stata presentata ieri, martedì 10 maggio, a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, l'edizione 2022 di Maggio dei Monumenti: la manifestazione, arrivata all'edizione numero 28, che permette ogni anno a turisti e cittadini di conoscere il patrimonio artistico e culturale della città, quest'anno sarà dedicata ai muri e alle mura di Napoli, che diventano così protagonisti dell'attività culturale di Napoli. Contestualmente alla presentazione della manifestazione, in piazza Municipio, proprio davanti Palazzo San Giacomo, è apparso il graffito dinamico simbolo di questa edizione del Maggio dei Monumenti: si tratta di un graffito di 400 mq

realizzato nell’area settentrionale della passeggiata di piazza Municipio. Ideato da Alessandro Cocchia, il graffito è stato realizzato con idropittura a tempera “Muralina” a base gesso debitamente diluita. Il mosaico è composto da simboli differenti, uniti però da una comune radice che evoca simboli tribali ma anche una planimetria cittadina.

Durante la presentazione di Maggio dei Monumenti, a proposito anche del tema della manifestazione – che come detto riguarda i muri e le mura della città – il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha dichiarato:

Le mura di Napoli hanno una caratteristica in comune coi napoletani, sono porose, come disse Walter Benjamin, perché proprio come spugne, il tufo di cui sono fatte, assorbe e trasmette ciò che contiene, interagendo con il proprio ambiente. Questa osmosi tra interno ed esterno, tra sé e il proprio altro, è al centro delle azioni con le quali, con questa edizione del Maggio dei Monumenti, abbiamo voluto dare risalto ai nostri muri, intesi come pareti e mura di cinta, grotte e monumenti, chiese e palazzi