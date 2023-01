Madre investita dal figlio tossicodipendente a Napoli: non voleva dargli i soldi per la droga I carabinieri hanno arrestato l’uomo, un 34enne: per lui si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale. La donna ha invece riportato una contusione alla gamba.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ha investito la madre, che non voleva dargli i soldi per la droga: a Napoli, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni. La vicenda risale alla serata di ieri, mercoledì 11 gennaio: nell'abitazione in cui vivono i due, in via Giovanni Brancaccio, quartiere Pianura, il 34enne, che ha problemi di tossicodipendenza, ha cominciato a minacciare la madre proprio per estorcerle i soldi per comprare la droga. Dopo il litigio, come se non bastasse, l'uomo si è messo al volante dell'auto della madre: la donna ha cercato di fermarlo e lui, invece di interrompere la corsa, ha accelerato e ha investito la madre.

La donna è rimasta ferita ma non è in gravi condizioni

Allertati dal 112, sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno subito rintracciato il 34enne a circa 200 metri dal luogo dell'investimento, in via Vicinale dei Monti: l'uomo è stato così arrestato e portato nel carcere napoletano di Poggioreale, in attesa di giudizio. La madre, invece, è stata portata in ospedale: la donna ha riportato una contusione alla gamba sinistra giudicata guaribile in 5 giorni.