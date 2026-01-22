napoli
Madre e figlia minacciate dai ladri in casa nell’Avellinese: “Adesso t’uccido”

Rapina in casa a Forino (Avellino): i criminali hanno portato via la cassaforte e minacciato le vittime con un piede di porco.
A cura di Nico Falco
Erano nel negozio, adiacente all'abitazione, quando si sono rese conto che una banda di ladri era entrata in casa. E, mentre i criminali portavano via la cassaforte, uno di loro le ha minacciate con una spranga: "Adesso ti uccido". Ricostruzione della rapina in casa avvenuta a Forino, comune da 5mila abitanti della provincia di Avellino, ai danni di una commerciante di 75 anni e della figlia.

Il raid è avvenuto nel pomeriggio del 20 gennaio, intorno alle 18.30. La commerciante, titolare di una nota cartolibreria del posto, stava rientrando in casa quando ha notato la porta socchiusa e si è accorta che dentro c'era qualcuno. Ha allertato la figlia, che è intervenuta e ha visto tre ladri che stavano scardinando la cassaforte e subito dopo l'hanno lanciata in strada, dove c'era un altro complice subito arrivato con un veicolo per caricarla.

Uno dei criminali, racconta la donna a Telenostra Avellino, ha minacciato verbalmente prima la madre, brandendo un piede di porco, poi anche lei; l'aggressione è stata probabilmente scongiurata dall'arrivo imminente dei carabinieri, che nel frattempo erano stati allertati.

"Eventi come quello accaduto l'altra sera segnano profondamente chi li subisce e un'intera comunità – ha commentato il sindaco di Forino, Antonio Olivieri – non posso quindi che esprimere la mia vicinanza e la massima solidarietà. Come amministrazione comunale,  il tema della sicurezza è stato affrontato con grande impegno: attraverso il potenziamento della Polizia Municipale, che ogni giorno è presente sulle strade per controlli e verifiche; con l’installazione di un sistema di videosorveglianza al quale, a breve, si aggiungeranno ulteriori telecamere grazie al finanziamento ottenuto in collaborazione con il Comune di Contrada; e con una collaborazione costante e attiva con il Comando della Stazione dei Carabinieri di Forino, diretto dal comandante Fresa".

