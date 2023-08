“Ma quella è la mia auto”: gli era stata rubata pochi giorni prima, arrivano i carabinieri Prima subisce il furto della propria auto, poi se la vede passare 5 giorni dopo davanti con un’altra targa: alla guida un 33enne denunciato per ricettazione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Prima subisce il furto della propria auto, poi se la vede passare davanti dopo pochi giorni e con una targa diversa: protagonista della vicenda un uomo di Arienzo, in provincia di Caserta, che in pochi giorni si è visto prima vittima di un furto e poi della beffa di rivedere la sua auto ripassargli davanti e con una targa diversa. Fortunatamente, avvisando immediatamente i carabinieri, è riuscito a recuperare la propria automobile, mentre l'uomo trovato alla guida è ora indagato per ricettazione.

Tutto è iniziato lo scorso 4 agosto, quando la vittima, 36 anni, è andata a denunciare il furto della propria vettura, una Alfa Romeo Stelvio, ai carabinieri di Arienzo. Poi questa mattina, appena 5 giorni dopo, mentre era di passaggio in Santa Maria a Vico su via Nazionale, si è visto passare la propria auto davanti, seppur con una targa diversa dalla sua. A quel punto, l'uomo ha chiamato immediatamente il 112, con i carabinieri che sono arrivati e hanno bloccato l'auto, scoprendo che fosse proprio quella rubata. A quel punto sono scattati i controlli: all'interno della vettura, c'erano ancora alcuni effetti personali della vittima, ed anche il telaio corrispondeva a quello della propria vettura. L'uomo trovato alla guida, risultato essere dai documenti un 33enne di origine indiana, è stato denunciato a piede libero per ricettazione: l'automobile è stata invece posta sotto sequestro penale in attesa di ulteriori sviluppi: si indaga infatti per capire chi l'abbia rubata e se l'uomo scoperto alla guida della vettura fosse in qualche modo coinvolto anche nel furto e non solo nella ricettazione.