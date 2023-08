Lutto per l’attore Gino Rivieccio, morta la mamma: “Hai dipinto di colori la mia vita” Tanti messaggi di vicinanza alla famiglia Rivieccio da amici e fan dell’attore e showman napoletano per la grave perdita subita.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da Facebook / Gino Rivieccio

Lutto per il grande attore napoletano Gino Rivieccio a causa della morte della amata mamma. A darne l'annuncio lo stesso artista, conduttore e showman partenopeo, che ha voluto rendere omaggio alla madre, con un toccante post su Facebook: "Le grandi mamme lasciano sempre immense tracce – scrive Rivieccio – E tu le hai lasciate in me, in mio fratello e in tutti coloro che ti hanno voluto bene. Ciao mamma, grazie per i colori con cui hai voluto dipingere la mia vita e per aver posto davanti una luce che posso seguire in modo da poter correre senza inciampare. Te ne sono grato ogni giorno".

I messaggi di condoglianze di fan e amici

Tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia Rivieccio da parte di amici, conoscenti e dai fan di Gino, per la grave perdita subita. "Gino, immenso dolore per te – scrive Sandra – mi dispiace davvero tanto ti abbraccio forte forte". "Gino caro, me la ricordo la tua mamma – commenta Melania – non sai quanto mi dispiace e ti sono vicina con grande affetto. Un abbraccio forte". "Ti sono vicino con tutto il cuore – aggiunge Vincenzo – ho avuto il piacere di conoscerla ,una grande donna e gran signora quando ti incontravo nella nostra zona de vomero ,ti chiedevo sempre,saluti a mamma , adesso ci pensera'dal paradiso a vegliare su di voi, condoglianze amico mio ,ti abbraccio,w stringi i denti,lei sara'sempre con te". Mentre Maria aggiunge: "La ricordo benissimo, buona amica della mia mamma Gran signora, buona e gentile. Ti abbraccio forte, caro Gino".

Gino Rivieccio, attore 65enne napoletano, è originario del quartiere Vomero, dove è cresciuto, secondo la sua biografia, frequentando la parrocchia di Santa Maria della Rotonda. Si è avvicinato al mondo dello spettacolo da professionista nel 1979, entrando nella compagnia del Teatro Stabile Sannazzaro di Napoli al fianco dei grandi nomi del teatro italiano come Nino Taranto, Luisa Conte e Pietro De Vico. La sua carriera è costellata di successi sia sul palcoscenico che in Tv.