Lutto per Gianni Simioli, è morto il papà Giovanni: “Grazie per avermi insegnato a vivere”

Un altro grave lutto ha colpito il noto conduttore televisivo e radiofonico napoletano Gianni Simioli. Dopo la morte dell'amata sorella Loredana, scomparsa nel 2019 dopo una lunga malattia, nella notte è venuto a mancare anche il papà, Giovanni Simioli, morto all'età di 89 anni. A comunicare la notizia della morte del papà di Gianni Simioli è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli, amico del conduttore, che ha scritto: "Stanotte è scomparso il papà di Gianni Simioli. Perdere un padre è sempre un dolore immenso".

Sui social si è espresso anche Gianni Simioli, che su Facebook ha voluto pubblicare una foto del papà Giovanni e gli ha dedicato un commosso e commovente messaggio di addio. Ecco cosa ha scritto il conduttore partenopeo:

Ciao papà. Sei andato a vivere un’altra vita, nuova vita. Ritroverai tanti affetti perduti, soprattutto la tua nostra Loredana. So che ci tenevi che salutassi da parte tua tutti quelli che ti hanno conosciuto come Don Giovanni ‘o macellaio anzi Don Giuvanno! Da via Cavallerrizza a Chiaia, Via Michele Tenore, Secondigliano, Capodichino fino a Scampia, hai lasciato ‘nu sacco ‘e bene di cui ancora oggi posso approfittare anch’io. E ti ringrazio per avermi ‘mparato ‘a campa’ perché pure io mi sforzo per lasciare altrettanto bene dietro di me e “cosa importa se non ci viene restituito” come dicevi tu. Che però ti pigliavi collera ma nun s’aveva vede’